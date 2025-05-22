Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 22 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 22 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Time: администрации Трампа не хватает знания деталей конфликта на Украине

Источник: РИА "Новости"

Администрация Трампа слабо ориентируется в истории конфликта на Украине, считают дипломаты. Команде не хватает знаний, а визиты в Киев игнорируются.

Bloomberg назвал причину исторического рекорда биткоина

Источник: AP 2024

Биткоин установил новый рекорд, превысив уровень $110 тыс. Рост связан с продвижением закона о стейблкоинах в США и активной скупкой криптовалюты крупными инвесторами. Трамп готовится к встрече с владельцами мемкоина, вызвав споры из-за возможного конфликта интересов.

WSJ: Трамп отверг предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня

Трамп отверг идею «безусловного» прекращения огня на Украине, предложенную ЕС. В разговоре с лидерами ЕС он заявил, что этот термин ему «не нравится», добавив, что Путин «считает, что движется к победе».

СМИ: Овальный кабинет стал местом испытания мировых лидеров на прочность

Президент США вновь показал готовность использовать Овальный кабинет не для диалога, а чтобы смущать лидеров менее влиятельных стран. Во время встречи с Рамафосой Трамп обвинил ЮАР в геноциде африканеров и публично продемонстрировал кадры, подтверждающие его слова.

Bild сообщила о письме Шредера депутатам ФРГ о «Северном потоке»

Источник: РИА "Новости"

Бывший канцлер Германии заявил, что его позиция по поводу российского газопровода «Северный поток-2» «была и остается позитивной». Он считает газовую энергетику лучшей для Германии, а трубопроводные поставки — экологичнее танкерных.