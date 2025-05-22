Последние зарубежные новости за 22 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Президент США вновь показал готовность использовать Овальный кабинет не для диалога, а чтобы смущать лидеров менее влиятельных стран. Во время встречи с Рамафосой Трамп обвинил ЮАР в геноциде африканеров и публично продемонстрировал кадры, подтверждающие его слова.