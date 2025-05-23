Назначены три новых зампрокурора Воронежской области

Сергей Сучков, родившийся в 1975 году, окончил Волгоградский государственный университет. Работает в органах прокуратуры с 1998 года. В прокуратуре Волгоградской области занимал различные руководящие должности. С 2023 года был помощником заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям.