Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Вьетнама Чан Дык Лыонга

«Ваша страна потеряла выдающегося политического деятеля, настоящего сына и патриота. Его заслуги перед государством и народом, значительный вклад в социально-экономическое развитие своей Родины, расширение ее внешнеполитических интересов и круга друзей в мире имеют высокую оценку как во Вьетнаме, так и за его пределами», — говорится в соболезновании.