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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Вьетнама Чан Дык Лыонга

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью получили известие о смерти товарища Чан Дык Лыонга.

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу в связи со смертью бывшего Президента этой страны Чан Дык Лыонга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью получили известие о смерти товарища Чан Дык Лыонга.

«Ваша страна потеряла выдающегося политического деятеля, настоящего сына и патриота. Его заслуги перед государством и народом, значительный вклад в социально-экономическое развитие своей Родины, расширение ее внешнеполитических интересов и круга друзей в мире имеют высокую оценку как во Вьетнаме, так и за его пределами», — говорится в соболезновании.

«С теплотой буду вспоминать нашу встречу в 1998 году. Его визит в Минск заложил основу для устойчивого укрепления белорусско-вьетнамских отношений», — отметил Александр Лукашенко.

Он выразил глубокие соболезнования и передал слова поддержки родным и близким Чан Дык Лыонга, а также всему вьетнамскому народу в связи с этой потерей. -0-