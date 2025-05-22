В результате крушения самолета в Калифорнии есть погибшие

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета на жилой квартал в Сан-Диего (Калифорния, США). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.
Как сообщается, все погибшие находились на борту самолета. Среди тех, кто находился на земле в районе места происшествия, пострадавших нет. Количество погибших, а также находившихся на борту самолета людей пока не сообщается.
22 мая небольшой самолет потерпел крушение в районе Мерфи Каньон на севере Сан-Диего. Воздушное судно протаранило несколько домов, на месте происшествия разлилось авиационное топливо, загорелись порядка 15 домов. Информации о причинах произошедшего пока не приводится. Агентство Associated Press отмечало, что в момент происшествия в Сан-Диего был густой туман. -0-