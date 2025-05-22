Создание буферной зоны на границе с Украиной и террор ВСУ: о чем заявил Путин на совещании с правительством

В Курской, Белгородской и Брянской областях в ближайшее время создадут программу комплексного восстановления после боевых действий. Там продолжают гибнуть мирные жители. Российские Вооруженные силы создают буферную зону безопасности и подавляют огневые точки противника. Также предстоит разминирование территорий и ликвидация оставшихся снарядов и мин. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании 22 мая с членами правительства. URA.RU приводит главные тезисы.