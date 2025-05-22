Создание буферной зоны на границе с Украиной и террор ВСУ: о чем заявил Путин на совещании с правительством

Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать программу восстановления приграничных районов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях в ближайшее время создадут программу комплексного восстановления после боевых действий. Там продолжают гибнуть мирные жители. Российские Вооруженные силы создают буферную зону безопасности и подавляют огневые точки противника. Также предстоит разминирование территорий и ликвидация оставшихся снарядов и мин. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании 22 мая с членами правительства. URA.RU приводит главные тезисы.
Подготовят программу восстановления.
Путин поручил минэкономразвития и администрации президента как можно скорее подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. В программу включат восстановление жилья, соцобъектов, инфраструктуры и помощь переселенцам.
«Программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов Федерации», — сказал Путин.
Начать восстановление нужно уже сейчас.
Работу по восстановлению разрушенного нужно начинать немедленно, с учетом ситуации на местах, заявил президент.
«Надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное. Помочь людям вернуться в свои родные поселки, села, там, где это позволяют условия безопасности», — сказал он.
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Также нужно восстановить транспортную и другую инфраструктуру, работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать бизнес и трудовые коллективы. По словам Путина, к реализации программы должны подключиться Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, Минтранс, Минздрав, Минпросвещения, Минэнерго, Минцифры и другие ведомства.
Обстрелы продолжаются.
Президент напомнил, что жители Курской, Белгородской и Брянской областей продолжают страдать от обстрелов и диверсий. По его словам, удары наносятся по мирным целям: «Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома людей», — отметил президент.
Путин сообщил, что при налетах дронов и действиях диверсионных групп страдают гражданские, в том числе дети и женщины: «Охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети», — заявил Путин.
Создание зоны безопасности.
Президент напомнил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы, которую сейчас формируют российские Вооруженные силы. «Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — добавил глава государства.
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Разминирование территории.
Важно разминировать освобожденные территории, добавил президент: «Это важнейшая тема для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей. Нужно ликвидировать неразорвавшиеся снаряды, мины, схроны с оружием, оставленные боевиками». По словам президента, все меры поддержки должны учитывать конкретную ситуацию в каждом регионе и быть адаптированы под запросы людей.