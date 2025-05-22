Ермак: Киев сделал свою часть работы по обмену пленными 1000 на 1000

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что несмотря на сложности в переговорах с Украиной по обмену пленными, в этом процессе все же есть положительные стороны. Она отметила, что одним из приоритетов России является обеспечение надлежащих условий содержания российских пленных и соблюдение их прав по правилам Женевской конвенции.