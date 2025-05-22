Киев выполнил свою часть работы по подготовке обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом рассказал глава офиса нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова цитирует издание «Страна.ua».
«Что касается обмена “1000 на 1000”, Украина сделала свою часть подготовительной работы», — сообщил украинский политик.
Ермак отметил, что теперь Россия обязана ускориться в этом процессе.
Напомним, в беседе с информагентством «Интерфакс» пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона передала киевскому правительству список с именами пленных для обмена в формате «1000 на 1000». Он также уточнил, что Москва пока не получала соответствующего документа от Украины.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что несмотря на сложности в переговорах с Украиной по обмену пленными, в этом процессе все же есть положительные стороны. Она отметила, что одним из приоритетов России является обеспечение надлежащих условий содержания российских пленных и соблюдение их прав по правилам Женевской конвенции.