Арестович* сделал шокирующее заявление о судьбе Украины

При этом, по его мнению, нынешние киевские власти не думают о том, что они уже давно «последний лох» и будут растоптаны и раздавлены историей, потому что в принципе не могут об этом думать. И это часть украинского антипроекта, с этим ничего нельзя сделать, заявил экс-советник офиса Зеленского.