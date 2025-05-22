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Рамафоса рассказал Трампу, «какого черта Зеленский делал в ЮАР»

Трамп поделился, что во время этого визита позвонил Зеленскому, был удивлен его местоположением и спросил: «Какого черта он делает в ЮАР?».

Президент США Дональд Трамп и лидер ЮАР Сирил Рамафоса с иронией обсудили апрельский визит Владимира Зеленского в Преторию. Associated Press опубликовало видеозапись их беседы в Овальном кабинете. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп поделился, что во время этого визита позвонил Зеленскому, был удивлен его местоположением и спросил: «Какого черта он делает в ЮАР?».

В ответ Рамафоса отметил, что в их стране Зеленскому рассказали о некоторых уроках мира, которым их научил Нельсон Мандела — первый президент демократической республики Южной Африки. Президент ЮАР добавил: «Мандела учил нас: если хочешь мира, обсуждай дела без каких-либо условий, садись за стол переговоров».