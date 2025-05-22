Орбан назвал «абсурдной политикой» разработку новых санкций ЕС против России

По его словам, Будапешт не поддержит шаги Брюсселя, которые явно предпринимаются с подачи Киева. Также Орбан сообщил, что сделал такие выводы после состоявшегося 21 мая совещания глав МИД стран ЕС, на котором рассматривалась подготовка уже 18-го по счету пакета санкций против РФ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не принимал участия в этой встрече, поскольку находился в Будапеште на саммите Организации тюркских государств.