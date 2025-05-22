Замглавы Администрации президента Чуприс оценила союзный роуминг Беларуси и РФ

— Есть — на уровне глав государств. Оно — идеальное, как подчеркивают наши президенты. И здесь вряд ли что-то можно подправлять. Есть сотрудничество на уровне парламентов. Это взаимодействие тоже очень тесное. А вот в вопросе реализации тех решений, которые принимают президенты и парламенты, наши лидеры обозначают некоторые сложности. Конечно, они связаны с различным видением путей экономического развития, решений социальных вопросов.