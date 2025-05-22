Замглавы Администрации президента Чуприс оценила союзный роуминг Беларуси и РФ

Заместитель главы Администрации президента Беларуси, доктор юридических наук Ольга Чуприс стала гостем студии «КП» на XIII Петербургском международном юридическом форуме и рассказала о сотрудничестве Беларуси и России.
Ольга Чуприс отметила, что Форум — блестящая площадка для юридического сообщества, где общение с коллегами проходит в теплой обстановке.
— И самое важное, что мы делимся впечатлениями о нашем общем будущем, обмениваемся мнениями о том, какие у нас есть проблемы, противоречия в законодательствах, и как нам их разрешить, — сказала Чуприс.
Рассуждая о том, насколько сегодня законодательства Беларуси и России отвечают тем требованиям сотрудничества, которые декларируются правительствами, она ответила, что можно говорить о разных формах сотрудничества:
— Есть — на уровне глав государств. Оно — идеальное, как подчеркивают наши президенты. И здесь вряд ли что-то можно подправлять. Есть сотрудничество на уровне парламентов. Это взаимодействие тоже очень тесное. А вот в вопросе реализации тех решений, которые принимают президенты и парламенты, наши лидеры обозначают некоторые сложности. Конечно, они связаны с различным видением путей экономического развития, решений социальных вопросов.
Ольга Чуприс привела пример реализации совместных проектов:
— Как долго, например, говорили о роуминге в Союзном государстве. Пока, в конце концов, президенты не сказали: «Слушайте, ну сколько можно уже нам об этом говорить? Давайте будем реализовывать». И, пожалуйста, реализовали.
Она отметила, что «благодаря роумингу, мы практически не ощущаем того, что находимся не на территории своей страны».
— Это очень важно для людей, — подчеркнула Ольга Чуприс.
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