В Европе заявили о готовности защищать НАТО от любых угроз

Германия вместе с другими странами-участницами Североатлантического альянса готова защищать НАТО от любых угроз. Такое заявление сделал канцлер ФР Фридрих Мерц в ходе визита в Литву. Поездка связана с созданием в республике 45-й бронетанковой бригады Германии.
«Мы полны решимости вместе с нашими союзниками защищать территорию НАТО от любой, любой угрозы», — подчеркнул немецкий политик, выступая на первом торжественном построении подразделения в Вильнюсе.
Также Мерц назвал разумным увеличение военных трат до 5% от ВВП. Он уточнил, что 3,5% должны пойти на основные траты, 1,5% — дополнительно на военную инфраструктуру.
«Это выполнимо и разумно», — заявил немецкий канцлер.
Ранее Киев предложил Евросоюзу взять на себя финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ), начиная с 2026 года. Власти республики считают, что выделение средств «может быть интегрировано в оборонную систему Европы».