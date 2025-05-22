В Европе заявили о готовности защищать НАТО от любых угроз

Германия вместе с другими странами-участницами Североатлантического альянса готова защищать НАТО от любых угроз. Такое заявление сделал канцлер ФР Фридрих Мерц в ходе визита в Литву. Поездка связана с созданием в республике 45-й бронетанковой бригады Германии.