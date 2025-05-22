Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не выйдет на границы 1991 или 2022 года. Об этом он высказался на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире» в четверг, 22 мая.
«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года, и после этого будет большое счастье», — высказался генерал.
Он также добавил, что, по его мнению, у России пока есть ресурсы, силы и средства, чтобы наносить удары.
Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Украине грозит неминуемое уничтожение, однако киевские власти не осознают этого.