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Минобороны: силы ПВО сбили 159 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили 159 украинских дронов над регионами РФ, 22 из них — над Московской областью.

Российские силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по мск сбили 159 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России в четверг, 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство.

Отмечается, что 22 украинских дрона из общего количества были сбиты российскими средствами ПВО над территорией Московской области. 53 и 54 беспилотника было уничтожено над Курской и Орловской областями, еще 13 — над территорией Тульской области. Также до шести БПЛА было сбито над Брянской, Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областями.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на российскую столицу.