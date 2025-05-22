Минобороны: силы ПВО сбили 159 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по мск сбили 159 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России в четверг, 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство.
Отмечается, что 22 украинских дрона из общего количества были сбиты российскими средствами ПВО над территорией Московской области. 53 и 54 беспилотника было уничтожено над Курской и Орловской областями, еще 13 — над территорией Тульской области. Также до шести БПЛА было сбито над Брянской, Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областями.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на российскую столицу.