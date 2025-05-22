Минобороны: силы ПВО сбили 159 беспилотников ВСУ над регионами России

Отмечается, что 22 украинских дрона из общего количества были сбиты российскими средствами ПВО над территорией Московской области. 53 и 54 беспилотника было уничтожено над Курской и Орловской областями, еще 13 — над территорией Тульской области. Также до шести БПЛА было сбито над Брянской, Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областями.