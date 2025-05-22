Согласно информации, опубликованной украинскими СМИ со ссылкой на Минэкономики Украины, с начала текущего года более ста тысяч граждан покинули территорию Украины.
Следует подчеркнуть, что наибольший отток беженцев наблюдался в 2022 году. К апрелю 2025 года общее количество украинских беженцев, рассеянных по всему миру, достигло отметки в 6,9 миллиона человек.
Ранее, издание The Telegraph сообщало о случаях недовольства среди украинских беженцев, связанных с тем, что в британских учебных заведениях их заставляют изучать русский язык.