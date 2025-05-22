В Госдуме сделали неожиданное заявление о создании буферной зоны

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что нужно учитывать дальность полета стоящих на вооружении ВСУ ракет при создании буферной зоны, о чем объявил президент РФ Владимир Путин в четверг. Об этом пишет NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что прежде всего следует учитывать дальнобойность иностранного оружия, которое поставляется на Украину.
Европейские ракеты Storm Shadow летят до 500 км, а это уже не только Сумы, Херсон, Харьков и Запорожье, там совсем близко уже и до Киева, добавил политик.
По его мнению, если такие ракеты Запад продолжит поставлять, то дело явно дойдет до раздела Украины.
Это было бы лучшим решением, которое устроило бы все стороны с геополитической точки зрения, заключил депутат.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил, какая буферная зона нужна России на границе с Украиной.