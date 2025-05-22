Путин выполнит просьбу курян о создании «буферной зоны» на границе с Украиной

Владимир Путин в четверг вечером провел совещание с членами правительства, которое начал с рассказа о своей поездке в Курскую область и состоявшихся встречах. «В ходе прямого разговора мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей посёлков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий», — сказал президент. Это прежде всего восстановление жилья, социальных и транспортных объектов, выплата компенсаций за утраченное имущество и финансовая поддержка переселенцев, которые из-за обстрелов были вынуждены покинуть родные места. «Отдельная тема, важнейшая для обеспечения безопасности — это разминирование территории, где шли боевые действия, ликвидация неразорвавшихся снарядов, мин, схронов с оружием, оставленных боевиками», — указал Путин.
По его словам, аналогичные проблемы есть также у граждан, проживающих в приграничных регионах, непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, Белгородской и Брянских областей. «Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика, которые должны учитываться при разработке мер поддержки. При этом есть и общие темы», — заявил президент, поручив Минэкономразвития совместно с Администрацией Президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей.
Программа, по его словам, должна учитывать вопросы, которые 20 мая на встрече в Курчатове поднимали главы муниципальных образований Курской области (Напомним, что там речь в основном шла о различных нюансах, связанных с реализацией жилищных сертификатов, ремонтом поврежденных домов, восстановлением подсобных хозяйств, погашением ипотечных кредитов и тд). «Эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов Федерации», — заявил президент.
Он добавил, что к разработке и реализации программы должны активно подключиться не только ответственные, но и другие ведомства. «Прошу опираться на механизм обратной связи с жителями указанных регионов, оперативно откликаясь на их запросы и проблемы», — сказал Путин.
Он также счел необходимым откликнуться на прозвучавшую в ходе встречи с главами муниципальных образований просьбу «отогнать ВСУ немножко подальше» от границы и дойти «хотя бы до Сум», чтобы обезопасить приграничные регионы от прилета дронов. Сейчас, как рассказали Путину волонтеры, все объекты, которые они пытаются привести в порядок и поддержать, повторно разрушаются ударами БПЛА. «Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши Вооружённые Силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идёт», — заявил на совещании с кабмином президент. Он дал понять, что «буферная зона» будет создана для приграничных районов всех трех областей — Курской, Брянской и Белгородской. Ее ширина не обсуждалась. Главы муниципалитетов указывали, что она должна быть не меньше 25−30 км.
Вместе с тем, Путин призвал не ждать, когда Минобороны полностью обеспечит выполнение задачи по созданию «буферной зоны» на всем протяжении границы. «Уже сейчас, естественно, с учётом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить всё разрушенное», — сказал президент. Где условия безопасности позволяют, необходимо приступить к воссозданию транспортной и другой инфраструктуры, обеспечить работу промышленных и сельхозпредприятий, а также оказать поддержку предпринимателям.
Путин сказал, что когда комплексная программа обретет реальные очертания, она будет рассмотрена на специальном совещании с его участием.