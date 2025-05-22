Путин выполнит просьбу курян о создании «буферной зоны» на границе с Украиной

Он также счел необходимым откликнуться на прозвучавшую в ходе встречи с главами муниципальных образований просьбу «отогнать ВСУ немножко подальше» от границы и дойти «хотя бы до Сум», чтобы обезопасить приграничные регионы от прилета дронов. Сейчас, как рассказали Путину волонтеры, все объекты, которые они пытаются привести в порядок и поддержать, повторно разрушаются ударами БПЛА. «Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши Вооружённые Силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идёт», — заявил на совещании с кабмином президент. Он дал понять, что «буферная зона» будет создана для приграничных районов всех трех областей — Курской, Брянской и Белгородской. Ее ширина не обсуждалась. Главы муниципалитетов указывали, что она должна быть не меньше 25−30 км.