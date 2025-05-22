Володин призвал депутатов КПРФ покаяться для переименования Волгограда

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали?», — цитирует председателя Госдумы РФ «Интерфакс».
Володин также поинтересовался у них, куда делись памятники Сталину и кто их снес.
«Вы разочаровались в роли Сталина? Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — призвал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что не против подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград. При этом он подчеркнул, что окончательное решение должны принимать сами жители города.
Напомним, накануне Дня Победы, 8 мая, позывные у аэропорта Волгограда временно изменились на Сталинград.