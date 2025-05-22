Парламент Дании одобрил повышение пенсионного возраста до 70 лет

Нововведения затронут граждан, родившихся после 31 декабря 1970 года. В настоящее время датчане уходят на заслуженный отдых в 67 лет, к 2030 году этот показатель увеличится до 68 лет, в 2035 году — до 69, а еще через пять лет — до 70.