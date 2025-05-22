Парламент Дании одобрил повышение пенсионного возраста до 70 лет

Датский парламент одобрил стратегию постепенного увеличения возраста выхода на пенсию, согласно которой к 2040 году он достигнет 70 лет. Об этом сообщает новостной портал The Local Denmark.
Нововведения затронут граждан, родившихся после 31 декабря 1970 года. В настоящее время датчане уходят на заслуженный отдых в 67 лет, к 2030 году этот показатель увеличится до 68 лет, в 2035 году — до 69, а еще через пять лет — до 70.
Действующая с 2006 года система автоматически увязывает пенсионный возраст с увеличением продолжительности жизни, предусматривая его повышение на год каждые пять лет.
«Мы больше не верим в автоматический способ повышения пенсионного возраста», — заявила ранее о необходимости пересмотра этой модели премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
В 2022 году правительственная комиссия Дании предложила смягчить прямую зависимость между продолжительностью жизни и возрастом выхода на пенсию. По мнению специалистов, такой подход позволит обеспечить стабильность бюджета без дальнейшего ужесточения пенсионных условий.