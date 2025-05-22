Залужный не увидел надежды на «белого лебедя» и возврат границ 1991 года

Украина не вернется к границам 1991 или 2022 годов, полагает бывший главком ВСУ и посол страны в Лондоне Валерий Залужный. Об этом он сказал на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире», передает «РБК-Украина».
«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — сказал он.
По мнению Залужного, у России есть ресурсы, чтобы продолжать удары по украинским объектам и предпринимать «попытки отдельных наступательных действий».
Украина же находится в условиях «огромного дефицита человеческого ресурса и катастрофическом экономическом положении».
«Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать», — отметил Залужный.
Россия называла одним из условий мирного урегулирования конфликта вывод украинских сил с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также их признание российскими на международном уровне вместе с Крымом и Севастополем.
Эти требования, по данным Bloomberg, звучали и на первой за три года встрече представителей Украины и России в Стамбуле 16 мая.
Украинская сторона настаивает, что не пойдет на признание этих регионов в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что можно было бы «найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем».