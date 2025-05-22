Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный не увидел надежды на «белого лебедя» и возврат границ 1991 года

Бывший главком ВСУ выразил сомнение в возможности вернуть границы Украины 1991-го и 2022 годов. Он также отметил, что у России есть ресурсы вести боевые действия, в то время как Украина в сложном положении.

Источник: AP 2024

Украина не вернется к границам 1991 или 2022 годов, полагает бывший главком ВСУ и посол страны в Лондоне Валерий Залужный. Об этом он сказал на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире», передает «РБК-Украина».

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — сказал он.

По мнению Залужного, у России есть ресурсы, чтобы продолжать удары по украинским объектам и предпринимать «попытки отдельных наступательных действий».

Украина же находится в условиях «огромного дефицита человеческого ресурса и катастрофическом экономическом положении».

«Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать», — отметил Залужный.

Россия называла одним из условий мирного урегулирования конфликта вывод украинских сил с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также их признание российскими на международном уровне вместе с Крымом и Севастополем.

Эти требования, по данным Bloomberg, звучали и на первой за три года встрече представителей Украины и России в Стамбуле 16 мая.

Украинская сторона настаивает, что не пойдет на признание этих регионов в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что можно было бы «найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем».