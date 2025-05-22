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Силы ПВО за 12 часов уничтожили 159 украинских БПЛА

159 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над девятью регионами России за 12 часов, с 08.

159 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над девятью регионами России за 12 часов, с 08.00 до 20.00 по московскому времени 22 мая. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, больше всего дронов уничтожено над Орловским и Курским регионами — 54 и 53 соответственно. 22 БПЛА сбиты над Московской областью, 13 — над Тульской, шесть — над Брянской, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской, один — над Белгородской.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 485 украинских БПЛА за полутора суток. За этот период над Подмосковьем сбили 63 дрона.

В связи с угрозами атак беспилотников в ряде регионов Центрального федерального округа — Московской, Тульской, Ивановской и Липецкой областях — отключили мобильный Интернет. Местные власти объяснили данную меру обеспечением безопасности.