Силы ПВО за 12 часов уничтожили 159 украинских БПЛА

По данным ведомства, больше всего дронов уничтожено над Орловским и Курским регионами — 54 и 53 соответственно. 22 БПЛА сбиты над Московской областью, 13 — над Тульской, шесть — над Брянской, по четыре — над Тверской и Рязанской, два — над Калужской, один — над Белгородской.