Сенатор Пол: пошлины в 500% для торгующих с РФ стран станут катастрофой для США

Сенатор отмечает, что сейчас множество государств продолжают обмениваться товарами с Россией, в том числе и те страны, которые считаются стратегическими партнерами Вашингтона, да и даже сами Штаты. Введение столь высоких тарифов, по словам Пола, практически перекроет торговлю между США и значительной частью мира, что неминуемо приведет к росту расходов у американских покупателей и ударит по стабильности национальной валюты.