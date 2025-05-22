Сенатор Пол: пошлины в 500% для торгующих с РФ стран станут катастрофой для США

Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец, штат Кентукки) считает, что обсуждаемый в Сенате проект закона о введении новых жестких санкций в отношении России и о пошлинах до 500% на импорт из стран, сотрудничающих с РФ, может привести к серьезному экономическому кризису уже в самих Соединенных Штатах.
Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Пола, одобрение подобного документа грозит стране беспрецедентными экономическими проблемами. Он подчеркивает: санкции, призванные нанести ущерб России, в итоге навредят и американским союзникам, и самим США.
Сенатор отмечает, что сейчас множество государств продолжают обмениваться товарами с Россией, в том числе и те страны, которые считаются стратегическими партнерами Вашингтона, да и даже сами Штаты. Введение столь высоких тарифов, по словам Пола, практически перекроет торговлю между США и значительной частью мира, что неминуемо приведет к росту расходов у американских покупателей и ударит по стабильности национальной валюты.
Кроме того, он предупреждает, что такие меры не только приведут к росту цен и обострению инфляции, но и осложнят отношения Америки с важнейшими партнерами в условиях нарастающей международной напряженности.