Замглавы Администрации президента Чуприс: законы Беларуси и России имеют советскую основу

Гостем студии «КП» на XIII Петербургском международном юридическом форуме стала заместитель главы Администрации президента Беларуси, доктор юридических наук Ольга Чуприс.
Она отметила, на площадке Форума коллеги из Беларуси и России делятся впечатлениями об общем будущем, обмениваются мнениями о том, какие есть проблемы, противоречия в законодательствах, и как их разрешить.
Ольга Чуприс рассказала, как на уровне Парламентского Собрания Союза Беларуси и России идет разработка модельных законов.
— В настоящее время разработано два таких закона. Один из них касается системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства. И он уже работает. Был принят Парламентским Собранием и второй закон, который регулирует вопросы приграничного сотрудничества, Но, вы знаете, я бы не отдавала пальму первенства модельным законам.
По ее словам, прежде всего, важны интеграция и сближение в целом законодательств двух государств. Здесь у стран много общего.
— А когда мы еще и сталкиваемся с общими проблемами, то, зачастую просто автоматически подсматриваем что-то друг у друга, — сказала Чуприс.
Она обратила внимание на то, что законодательства Беларуси и России очень схожи.
— Основа у них общая, советская. Мы недалеко ушли друг от друга. Поэтому больших сложностей нет. Но в тех вопросах, где парламентарии видят необходимость разработки модельных законов, такой подход имеет право на существование, — отметила Ольга Чуприс.
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