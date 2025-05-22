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Замглавы Администрации президента Чуприс: законы Беларуси и России имеют советскую основу

Чуприс: законы Беларуси и России имеют советскую основу.

Источник: Комсомольская правда

Гостем студии «КП» на XIII Петербургском международном юридическом форуме стала заместитель главы Администрации президента Беларуси, доктор юридических наук Ольга Чуприс.

Она отметила, на площадке Форума коллеги из Беларуси и России делятся впечатлениями об общем будущем, обмениваются мнениями о том, какие есть проблемы, противоречия в законодательствах, и как их разрешить.

Ольга Чуприс рассказала, как на уровне Парламентского Собрания Союза Беларуси и России идет разработка модельных законов.

— В настоящее время разработано два таких закона. Один из них касается системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства. И он уже работает. Был принят Парламентским Собранием и второй закон, который регулирует вопросы приграничного сотрудничества, Но, вы знаете, я бы не отдавала пальму первенства модельным законам.

По ее словам, прежде всего, важны интеграция и сближение в целом законодательств двух государств. Здесь у стран много общего.

— А когда мы еще и сталкиваемся с общими проблемами, то, зачастую просто автоматически подсматриваем что-то друг у друга, — сказала Чуприс.

Она обратила внимание на то, что законодательства Беларуси и России очень схожи.

— Основа у них общая, советская. Мы недалеко ушли друг от друга. Поэтому больших сложностей нет. Но в тех вопросах, где парламентарии видят необходимость разработки модельных законов, такой подход имеет право на существование, — отметила Ольга Чуприс.

Ранее Ольга Чуприс оценила союзный роуминг Беларуси и РФ.

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