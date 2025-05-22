Замглавы Администрации президента Чуприс: законы Беларуси и России имеют советскую основу

— В настоящее время разработано два таких закона. Один из них касается системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства. И он уже работает. Был принят Парламентским Собранием и второй закон, который регулирует вопросы приграничного сотрудничества, Но, вы знаете, я бы не отдавала пальму первенства модельным законам.