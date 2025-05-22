«ВС РФ уже решают задачу»: Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной. Об этом глава государства рассказал во время совещания с Правительством РФ.
«Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины, ВС РФ эту задачу сейчас решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — подчеркнул президент во время своего обращения к Правительству.
Российский политик отметил, что это необходимо в первую очередь для безопасности россиян. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ и иностранные наемники, выступающие на стороне Украины, используют террористические методы в зоне проведения СВО. Военные киевского режима, терпя поражение на поле боя, активно издеваются над мирными жителями. Они обстреливают гражданские объекты с помощью артиллерии и наводят дроны на места, которые не имеют никакого отношения к военным целям.
Причем, больше всего страдают жители российского приграничья и новых регионов. Недавно врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что несмотря на то, что российские военные полностью освободили регион от боевиков ВСУ, выдавив их за границу РФ, они пытаются вновь зайти в регион и наносят удары по гражданским объектам. Жители некоторых районов до сих пор не могут вернуться в свои дома, чтобы хотя бы оценить ущерб от действий ВСУ из-за постоянных обстрелов.
Путин во время посещения Курской области заявил, что киевский режим демонстрирует недалекость своего ума. Он назвал ВСУ «идиотами» и «нацистами», которые уничтожают памятники войнам Второй мировой войны и пытаются переписать историю. А также постоянно демонстрируют жестокость по отношению к русскоговорящим гражданам.
Кроме того, киевские власти уже неоднократно демострировали свою недоговороспособность, когда срывали перемирие, объявленной Путиным. Так, например, ВСУ больше пяти тысяч раз нарушили режим прекращения огня во время Дня Победы. А позже пытались атаковать несколько российских регионов, выпустив рекордное количество дронов в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Хотя украиснкие власти согласились соблюдать временное перемирие.
Ранее KP.RU передало слова российского лидера о том, что ВС РФ будут активно отвечать на любую агрессию со стороны киевского режима. Об этом Путин заявил в телефонном разговоре с главой Белгородского района Николаем Волобуевым, который был ранен во время атаки ВСУ и сейчас проходит лечение в больнице.