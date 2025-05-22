Причем, больше всего страдают жители российского приграничья и новых регионов. Недавно врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что несмотря на то, что российские военные полностью освободили регион от боевиков ВСУ, выдавив их за границу РФ, они пытаются вновь зайти в регион и наносят удары по гражданским объектам. Жители некоторых районов до сих пор не могут вернуться в свои дома, чтобы хотя бы оценить ущерб от действий ВСУ из-за постоянных обстрелов.