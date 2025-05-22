Путин задал Лут вопрос о стабилизации цен на сельхозпродукцию

Министр сельского хозяйства пояснила, что ценовая динамика на различные группы продуктов неоднородна. Наибольшее беспокойство вызывают цены на овощи и картофель, что связано с рекордным урожаем прошлого года и последовавшим за ним падением цен. По словам Лут, ситуация должна улучшиться с началом сбора нового урожая в конце июня, что приведёт к снижению цен уже в июле.