Каллас запуталась в названиях трех ветвей власти в Евросоюзе

Глава евродипломатии Кая Каллас во время брифинга решила порассуждать о принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную и запуталась в терминологии и собственных словах.
«У вас есть испол… У вас есть… ээ… У вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательная, то есть я имею в виду суды», — сказала она.
Эстонский политик поняла, что говорит не то, что имеет в виду, и извинилась перед присутствующими. Она добавила, что у нее была «очень долгая» и тяжелая неделя.
Ранее эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что Каллас начала демонстрировать признаки внутреннего беспокойства и нервного истощения после её отстранения от подготовки оборонных планов Евросоюза.