За день силы ПВО уничтожили над российскими регионами 159 украинских беспилотников

Так, 22 БПЛА были уничтожены над территорией Московского региона, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской областью. Еще 13 дронов сбили над Тульской областью, 6 — над территорией Брянской области, 4 БПЛА сбито над территорией Тверской области, 4 БПЛА — над территорией Рязанской области. Два беспилотника уничтожили над территорией Калужской области и один — над Белгородской областью. -0-