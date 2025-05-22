За день силы ПВО уничтожили над российскими регионами 159 украинских беспилотников

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства противовоздушной обороны за день уничтожили 159 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Как говорится в заявлении оборонного ведомства, 22 мая с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали и перехватили 159 украинских беспилотников самолетного типа.
Так, 22 БПЛА были уничтожены над территорией Московского региона, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской областью. Еще 13 дронов сбили над Тульской областью, 6 — над территорией Брянской области, 4 БПЛА сбито над территорией Тверской области, 4 БПЛА — над территорией Рязанской области. Два беспилотника уничтожили над территорией Калужской области и один — над Белгородской областью. -0-