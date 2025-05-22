Путин спросил у Лут, ожидается ли стабилизация цен на сельхозпродукты в РФ

По словам главы Минсельхоза РФ, в настоящий момент цены на сельскохозяйственные продукты идут разнонаправленно — стоимость некоторых из них снижается, а у других продолжает расти. Сейчас к самой критичной группе, в которой наблюдается высокие цены на продукты, относятся картофель и овощи.