Путин спросил у Лут, ожидается ли стабилизация цен на сельхозпродукты в РФ

Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Министерства сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, стоит ли ожидать стабилизацию цен на сельскохозяйственные продукты в стране. Вопрос глава государства озвучил в ходе своего совещания с правительством России.
«Можем рассчитывать на стабилизацию цен, да?» — спросил Путин после того, как заслушал доклад Лут о мерах поддержки для отечественных аграриев.
По словам главы Минсельхоза РФ, в настоящий момент цены на сельскохозяйственные продукты идут разнонаправленно — стоимость некоторых из них снижается, а у других продолжает расти. Сейчас к самой критичной группе, в которой наблюдается высокие цены на продукты, относятся картофель и овощи.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Оксаны Лут, что снижение цен на овощи и картофель на внутреннем рынке страны стоит ожидать с июля 2025 года.