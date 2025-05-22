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В Литве прошла церемония ввода в строй 45-й немецкой танковой бригады

Президент Литвы на немецком выразил «искреннюю благодарность и признательность» военнослужащим.

Источник: Аргументы и факты

В Литве прошла церемония ввода в строй 45-й немецкой танковой бригады, передает «Delfi Литва».

Церемония прошла на Кафедральной площади в Вильнюсе, в день приезда нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца — 22 мая.

Литовский президент Гитанас Науседа обратился к присутствующим на немецком языке и выразил благодарность военнослужащим.

«Спасибо за ваше решение служить в Литве. Мы обеспечим вам лучшие условия для учебной и профессиональной деятельности, а также комфортное проживание», — сказал он.

Мерц, в свою очередь, заявил, что Германия и союзники по НАТО готовы защищать каждую часть территории альянса.

Ранее Мерц сообщил, что в Евросоюзе не обсуждают отправку войск ЕС и НАТО на Украину. Он отметил, что ФРГ и другие страны ЕС «работают над прекращением огня».