В Белом доме сообщили о поездке Трампа в Канаду: когда это произойдет

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал будущие выборы в Канаде и указал, кого стоит поддержать на высокий пост. Политик подчеркнул, что выбор должен пасть на кандидата, способного укрепить экономику и повысить обороноспособность страны. Он также выразил надежду, что Канада все же когда-нибудь согласится стать 51-м штатом США.