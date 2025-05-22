В Белом доме сообщили о поездке Трампа в Канаду: когда это произойдет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается посетить Канаду для принятия участия в саммите глав государств, входящих в «Большую семерку» (G7) с 15 по 17 июня. Об этом сообщила 22 мая пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Дональд Трамп отправится на саммит лидеров G7 в Канаду с 15 по 17 июня», — рассказала иностранным журналистом на традиционном брифинге Левитт.
Секретарь Белого дома заявила, что в скором времени они предоставят дополнительную информацию о предстоящем рабочей поездке американского лидера.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал будущие выборы в Канаде и указал, кого стоит поддержать на высокий пост. Политик подчеркнул, что выбор должен пасть на кандидата, способного укрепить экономику и повысить обороноспособность страны. Он также выразил надежду, что Канада все же когда-нибудь согласится стать 51-м штатом США.
Также недавно Дональд Трамп заявлял, что исключение России из «Большой восьмерки» было ошибкой западных лидеров. По его мнение, формат G8 был более эффективным и выгодным, чем нынешний формат G7.