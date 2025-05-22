Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министры внутренних дел РФ и РБ посетили в Могилеве специализированный лицей МВД Белоруссии

Глава МВД России Владимир Колокольцев в рамках визита в Белоруссию посетил со своим белорусским коллегой Иваном Кубраковым Могилевский специализированный лицей МВД Республики Беларусь.

Глава МВД России Владимир Колокольцев в рамках визита в Белоруссию посетил со своим белорусским коллегой Иваном Кубраковым Могилевский специализированный лицей МВД Республики Беларусь.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, многофункциональное ведомственное учебное заведение было открыто в Могилеве в сентябре 2024 года. Воспитанники показывают достойные результаты, в том числе на республиканских и городских соревнованиях и олимпиадах.

Глава МВД России Владимир Колокольцев оставил запись в Книге почетных гостей лицея: «…Хочу выразить искреннюю благодарность за ту работу, которую проводите с подрастающим поколением — внуками и правнуками героев Великой Отечественной войны. Они победили, поэтому мы и живем!».