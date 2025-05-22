Министры внутренних дел РФ и РБ посетили в Могилеве специализированный лицей МВД Белоруссии

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, многофункциональное ведомственное учебное заведение было открыто в Могилеве в сентябре 2024 года. Воспитанники показывают достойные результаты, в том числе на республиканских и городских соревнованиях и олимпиадах.