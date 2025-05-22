Гладков попросил у Путина три миллиарда на четыре деревни

«Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 млрд рублей на отселение четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жесткой агрессии, когда нам пришлось отселять весь район», — сказал глава региона. По информации Гладкова, три населенных пункта Краснояружского района практически перестали существовать после обстрелов, а один из них закрыт уже год и там никто не проживает.