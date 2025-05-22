Меркель: борьба с нелегальной миграцией может погубить Европу

«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе», — заявила госпожа Меркель на форуме в городе Ной-Ульм. По ее словам, односторонние шаги отдельных стран могут стоить Европе свободы передвижения. Поэтому госпожа Меркель призвала сообща искать пути по борьбе с нелегальной миграцией. «Иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа», — предупредила она.