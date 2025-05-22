Путин: армия решает задачу о создании буферной зоны на границе с Украиной

Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Российские военные эту задачу уже выполняют, уточнил он. По его словам, с учетом ситуации в приграничных районах необходимо начинать работу по восстановлению разрушенных ВСУ объектов. О чем еще рассказал глава государства, и как будет выглядеть буферная зона — в материале «Газеты.Ru».