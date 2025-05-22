Замглавы Администрации президента Чуприс рассказала о перспективах использования искусственного интеллекта в Беларуси

Гостем студии «КП» на XIII Петербургском международном юридическом форуме стала заместитель главы Администрации президента Беларуси, доктор юридических наук Ольга Чуприс, которая ответила на самые разнообразные вопросы.
В частности, речь шла и об использовании искусственного интеллекта. Так, в рамках СНГ обсуждается модельный закон об использовании искусственного интеллекта. Эта тема актуальная и для Беларуси.
Ольга Чуприс отметила, что искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь.
— И когда мы поймем в чем заключаются наши ожидания, связанные с искусственным интеллектом, тогда юристы точно могут создать нормативные правые акты в этой сфере, — сказала она.
Она подчеркнула, что в сфере нормотворчества искусственный интеллект может помочь.
— Его внедрение достаточно дорого и не так быстро, но мы в Республике Беларусь уже начали использовать его в нормотворческом процессе. Дорабатывается автоматизированная информационная система, она уже на выходе. Будем использовать возможности искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать тексты, — сказала Ольга Чуприс.
Ранее Ольга Чуприс оценила союзный роуминг Беларуси и РФ.
А еще отметила, что законы Беларуси и России имеют советскую основу.
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