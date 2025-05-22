Замглавы Администрации президента Чуприс рассказала о перспективах использования искусственного интеллекта в Беларуси

— Его внедрение достаточно дорого и не так быстро, но мы в Республике Беларусь уже начали использовать его в нормотворческом процессе. Дорабатывается автоматизированная информационная система, она уже на выходе. Будем использовать возможности искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать тексты, — сказала Ольга Чуприс.