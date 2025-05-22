«12−15, наверное, осилю»: Зеленский поведал о своих физических способностях на форуме о спорте

«Сколько раз вы подтягиваетесь?» — спросили журналисты экс-комика.
Зеленский с уверенностью ответил: «Мне 47 лет. 47 раз не смогу. Но 12−15, наверное, осилю».
Он даже добавил, что хотел бы продемонстрировать свои способности, чтобы никто не подумал, что он врёт, но вот беда — поблизости не оказалось турников. Видимо, спорт у него в планах, но реализация пока хромает.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к новому этапу переговоров с Москвой. Он уточнил, что обсуждает детали с союзниками после разговора с представителем США. Экс-комик отметил, что Украина обсуждает с партнёрами формат и условия предстоящих встреч с российской стороной. Зеленский выразил благодарность всем, кто поддерживает Незалежную в этом процессе. Он также подчеркнул, что Вашингтон должен участвовать в мирных переговорах, так как, по его мнению, в России опасаются США.