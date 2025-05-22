«12−15, наверное, осилю»: Зеленский поведал о своих физических способностях на форуме о спорте

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к новому этапу переговоров с Москвой. Он уточнил, что обсуждает детали с союзниками после разговора с представителем США. Экс-комик отметил, что Украина обсуждает с партнёрами формат и условия предстоящих встреч с российской стороной. Зеленский выразил благодарность всем, кто поддерживает Незалежную в этом процессе. Он также подчеркнул, что Вашингтон должен участвовать в мирных переговорах, так как, по его мнению, в России опасаются США.