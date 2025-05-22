Для установления долгожданного мира на Украине нужно признать, что ход событий на ее территории зависит от решений России, а не Соединенных Штатов. Такое заявление сделал на своей странице в социальной сети Х бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Чтобы конфликт закончился, мы обязаны признать, что в конечном счете то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше», — отметил полковник в посте.
Макгрегор также почеркнул, что Незалежная никогда не входила в число жизненно важных стратегических интересов Штатов.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон будет ждать в течение текущей недели от Москвы представления широкого перечня условий для подготовки к разрешению ситуации на Украине. Такое ожидание основано на его разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и содержании телефонных переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.