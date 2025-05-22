«Это решение России, а не наше»: В США сделали неожиданное признание об украинском конфликте

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон будет ждать в течение текущей недели от Москвы представления широкого перечня условий для подготовки к разрешению ситуации на Украине. Такое ожидание основано на его разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и содержании телефонных переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.