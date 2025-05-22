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Трамп посетит саммит «Большой семерки» в Канаде

Глава США посетит Канаду с 15 по 17 июня.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп посетит Канаду для участия в саммите лидеров «Большой семерки» (G7). С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент Трамп отправится на саммит лидеров G7 в Канаду с 15 по 17 июня», — заявила Левитт во время брифинга.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома добавила, что информация о деталях предстоящей поездки Трампа будет дополнительно опубликована позднее.

Напомним, накануне Трамп выступил с заявлением, что формат Группы восьми с участием России был гораздо лучше, чем нынешняя Большая семерка.