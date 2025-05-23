Депутатский корпус был единодушен в оценке работы самарского правительства

На пленарном заседании регионального парламента отчет о результатах деятельности правительства Самарской области в 2024 году представил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Вот какие комментарии дали по поводу отчета руководители парламентских фракций Самарской губернской думы.
Екатерина Кузьмичева, руководитель фракции «Единая Россия»:
— Мы услышали конкретные результаты исполнения тех обязательств, которые были взяты губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым и всем правительством. Очень важно, что в основе этих обязательств — обращения и просьбы наших граждан — жителей Самарской области. Единодушная поддержка отчета депутатским корпусом говорит о том, что каждый депутат, как и каждый член правительства, чувствуют себя единой командой — командой Самарской области.
Алексей Лескин, руководитель фракции КПРФ:
— Коммунисты — люди откровенные, прямолинейные. Мы заявили, что, те проблемы, которые беспокоят жителей нашего региона в 2025 году, имеют свои корни в 2024-м. Наше сегодняшнее голосование было авансовое, и мы надеемся, что вопросы, которые коммунисты озвучивали во время встречи с председателем правительства, будут решены на благо жителей Самарской области.
Михаил Маряхин, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»:
— Мы поддержали отчет правительства Самарской области. Рост индекса промышленного производства, рост уровня доходов жителей, высокие социальные выплаты. Около 60 миллиардов средств направлено на социальные программы, поддержку участников СВО.
Важно, что по многим вопросам, таким как мусорная реформа, ремонт дорог, мы находим взаимопонимание и поддержку коллег из правительства региона и большинство задач решаем вместе.
Александр Степанов, руководитель фракции ЛДПР:
— Перед заседанием мы с председателем правительства проговорили, отработали все те вопросы, которые перед нашей фракцией ставят избиратели, жители Самарской области. Это и строительство крематория, и тарифы ЖКХ. Один из показательных результатов: председатель правительства Михаил Андреевич Смирнов принял беспрецедентное решение не увеличивать взносы в Фонд капитального ремонта.
Роман Маркаров, руководитель фракции «Новые люди»:
— Очень здорово, что председатель правительства инициировал такую процедуру, как встреча с фракциями до пленарного заседания Думы. Мы за 30 минут обсудили ряд важнейших тем, которые волнуют людей: строительство новых школ и ремонт дорог. В этой сфере всегда будут вопросы. Важно, что правительство поднимает эти проблемы и ждет предложений. Такой конструктивный подход важен для нашего совместного формирования проекта бюджета на перспективу.