Депутатский корпус был единодушен в оценке работы самарского правительства

— Мы услышали конкретные результаты исполнения тех обязательств, которые были взяты губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым и всем правительством. Очень важно, что в основе этих обязательств — обращения и просьбы наших граждан — жителей Самарской области. Единодушная поддержка отчета депутатским корпусом говорит о том, что каждый депутат, как и каждый член правительства, чувствуют себя единой командой — командой Самарской области.