Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выразил мнение, что не стоит рассчитывать на волшебное возвращение к границам Украины образца 1991 года. Его слова приводит «РБК-Украина».
«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года, и после этого будет большое счастье», — сказал он.
Залужный подчеркнул, что, по его личному убеждению, пока у ВС РФ есть силы и средства, а также ресурсы для наступления и нанесения ударов по украинской территории, надеяться на чудо не стоит.
В четверг глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей готовности к проведению технической встречи в рамках переговорного процесса, а также анонсировал подготовку к активным действиям на передовой.
Ранее Залужный заявил, что в случае реального конфликта, войска Запада ждет быстрый разгром.