Отметим, Россия уже направила список, что подтвердил Владимир Зеленский. По словам источника, группа специалистов под руководством министра обороны Украины Рустема Умерова тщательно перепроверяет информацию о каждом военнообязанном. В то же время, депутат Госдумы Андрей Картаполов допустил возможность, что украинские власти могут начать грести всех подряд, включая пожилых людей, несовершеннолетних и женщин, содержащихся в украинских тюрьмах и следственных изоляторах.