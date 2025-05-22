«Счет пошел на десятки»: Небензя заявил в ООН о преступлениях Киева против российских журналистов

Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2025 года в зоне проведения СВО погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. В этом же месяце погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Она вместе с оператором Дмитрием Волковым подорвалась на мине ВСУ, оставленной в Белгородской области. Оператор был ранен, а Анна скончалась на месте.