«Счет пошел на десятки»: Небензя заявил в ООН о преступлениях Киева против российских журналистов

Преступления киевского режима в отношении работников российских СМИ — это настоящий террор, но ООН не высказывает по этому поводу своего осуждения. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.
«Киев развязал настоящий террор против российских представителей СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг, освещая происходящее в зоне СВО», — рассказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Позже политик отметил, что счет убитых и раненных российских журналистов в ходе действий киевского режима «пошел на десятки» с февраля 2022 года.
Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2025 года в зоне проведения СВО погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. В этом же месяце погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Она вместе с оператором Дмитрием Волковым подорвалась на мине ВСУ, оставленной в Белгородской области. Оператор был ранен, а Анна скончалась на месте.