В украинском антикоррупционном бюро следователи попали под подозрение в коррупции

В частности, сообщается об инциденте, когда ночью был задержан знакомый Шмитько, находившийся в розыске, с крупной суммой наличных в автомобиле. Утверждается, что детектив прибыл на место происшествия, чтобы «урегулировать» ситуацию, но в результате и он, и его друг, уклоняющийся от мобилизации, получили обвинения. Впоследствии, как утверждается, руководство НАБУ помогло Шмитько избежать судебного преследования, а его другу — избежать мобилизации.