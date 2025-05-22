В украинском антикоррупционном бюро следователи попали под подозрение в коррупции

В Национальном антикоррупционном бюро Украины разгорается новый скандал: следователей обвиняют в сокрытии дорогостоящего имущества и крупных сумм денег за рубежом, в то время как их супруги проводят время на европейских курортах во время войны.
В центре внимания детективы Роман Недова и Валентин Шмитько, которых подозревают в утаивании элитной недвижимости, выводе значительных финансовых средств за границу и оказании помощи лицам, уклоняющимся от призыва.
В частности, сообщается об инциденте, когда ночью был задержан знакомый Шмитько, находившийся в розыске, с крупной суммой наличных в автомобиле. Утверждается, что детектив прибыл на место происшествия, чтобы «урегулировать» ситуацию, но в результате и он, и его друг, уклоняющийся от мобилизации, получили обвинения. Впоследствии, как утверждается, руководство НАБУ помогло Шмитько избежать судебного преследования, а его другу — избежать мобилизации.