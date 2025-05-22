Василий Небензя заявил, что убийства российских журналистов не порицаются со стороны ООН.
Киев развязал настоящий террор против российских представителей СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Киев развязал настоящий террор против российских представителей СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг, освещая происходящее в зоне СВО. Счет погибших и раненных с февраля 2022 года пошел на десятки», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Стенограмма его выступления опубликована на сайте «Постоянное представительство Российской Федерации при ООН».
По его словам, только с начала текущего года в результате целенаправленных атак ВСУ, в том числе с применением высокоточных ракетных вооружений, были убиты пять работников российских медиа, Также многочисленные сотрудники получили ранения различной степени тяжести.
Небензя отметил, что несмотря на регулярные обращения, эти преступления не получают ни малейшего порицания со стороны ООН. Воплощением циничного подхода стал доклад Гендиректора ЮНЕСКО по безопасности журналистов за 2022−2023 годы, в котором были проигнорированы многочисленные факты гибели российских корреспондентов от рук ВСУ.
Ранее Небензя обвинил секретариат альянса в поддержке распространения фейков об ударах России по гражданским объектам на Украине. По его словам, секретариат фактически становится на сторону «партии войны», что нарушает принципы беспристрастности, закрепленные в Уставе ООН.