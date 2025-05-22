Руководство США запретило Гарвардскому университету принимать иностранных студентов

Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении Гарвардского и других престижных американских вузов. По их мнению, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.