Руководство США запретило Гарвардскому университету принимать иностранных студентов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарвардскому университету запретили принимать иностранных студентов. Решение о приостановлении разрешения на прием студентов из других стран приняла администрация президента США Дональда Трампа. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на издание The New York Times.
Как говорится в письме министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, администрацию университета уведомили об отзыве лицензии программы для иностранных студентов и академических обменов. Источники газеты заявили, что это решение стало частью расследования, которое ведется в отношении Гарварда последние месяцы.
Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении Гарвардского и других престижных американских вузов. По их мнению, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.
Ранее Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарварду федеральные гранты на сумму $60 млн. Как считают в ведомстве, университет не справляется с решением вопросов антисемитизма, этнической и расовой дискриминации. Также в центре критики администрации Трампа гласная и негласная политика позитивной дискриминации, предполагающая в отдельных случаях предоставление приоритета при поступлении представителям расовых меньшинств. -0-