Путин спросил у главы Минсельхоза о стабилизации цен на продукты

В ходе правительственного совещания российский лидер Владимир Путин обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с вопросом о перспективах стабилизации цен на продовольственные товары.
Вопрос прозвучал после того, как Лут представила доклад о мерах поддержки, оказываемых сельскохозяйственным производителям.
«Можем рассчитывать на стабилизацию цен, да?» — уточнил президент.
Лут ответила, что динамика цен неоднородна. Наибольшую обеспокоенность вызывает ценовая ситуация на овощном рынке, в частности на картофель, подчеркнула она.
Ранее Лут заявляла, что Минсельхоз прогнозирует уменьшение внутренних цен на овощную продукцию, включая картофель, начиная с июля.