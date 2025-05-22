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Путин спросил у главы Минсельхоза о стабилизации цен на продукты

Самой критичной группой являются овощи и картофель, заявила Оксана Лут.

Источник: Аргументы и факты

В ходе правительственного совещания российский лидер Владимир Путин обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с вопросом о перспективах стабилизации цен на продовольственные товары.

Вопрос прозвучал после того, как Лут представила доклад о мерах поддержки, оказываемых сельскохозяйственным производителям.

«Можем рассчитывать на стабилизацию цен, да?» — уточнил президент.

Лут ответила, что динамика цен неоднородна. Наибольшую обеспокоенность вызывает ценовая ситуация на овощном рынке, в частности на картофель, подчеркнула она.

Ранее Лут заявляла, что Минсельхоз прогнозирует уменьшение внутренних цен на овощную продукцию, включая картофель, начиная с июля.