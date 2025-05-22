Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что итог украинского конфликта в конечном счете определяется решениями России. Эксперт в соцсети X отметил, что это необходимо осознать для достижения мира на Украине.
По его словам, чтобы военные действия закончились, США должны признать, что в конечном итоге то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не их.
Зоной жизненно важных стратегических интересов США Украине никогда не была, добавил аналитик.
Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Украине грозит неминуемое уничтожение, однако киевские власти не осознают этого.