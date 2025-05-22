Меркель предрекла Европе погибель из-за мигрантов

Ранее Меркель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский не должен выступать на переговорах без поддержки своих союзников. По её мнению, экс-комик должен обсудить вопрос о прекращении огня со всеми своими партнёрами, прежде чем принимать окончательное решение. Политик заявила, что когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками.