Военный историк директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, главную цель массированных атак БПЛА на Россию. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам эксперта, Киев массированными атаками БПЛА предпринимает попытки спровоцировать Россию на ответные меры.
Владимир Зеленский получил бы дополнительное финансирование от Европы и США в случае успешной провокации, считает собеседник издания.
По его мнению, Украина наносит удары, чтобы сорвать переговоры, подготовку меморандума о возможном перемирии и снова во всем обвинить Россию.
Также Украина надеется вызвать результатами атак БПЛА рост недовольства среди граждан, чтобы высшее политическое руководство России «не выдержало и ударило» по мирным объектам в Киеве, заключил военный историк.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не выйдет на границы 1991 или 2022 года.
Он также добавил, что, по его мнению, у России пока есть ресурсы, силы и средства, чтобы наносить удары.