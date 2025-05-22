Курс биткоина ускорил рост и установил новый рекорд

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Стоимость биткоина ускорила рост и обновила исторический максимум, превысив $111,9 тыс., что стало его рекордным ростом за последний год, свидетельствуют данные площадки Binance. С ноября 2024 года, когда начался стремительный рост криптовалюты, она обновила рекорд 40 раз. Об этом пишет ТАСС.
По состоянию на 20.34 (по минскому времени) биткоин рос на 4,69% и находился на уровне $111,98 тыс., что стало максимум за день. К 21.58 (по минскому времени) биткоин замедлил рост до $111,807 (+4,53%).
В ночь на 22 мая криптовалюта обновляла свой предыдущий рекорд, превысив $110 тыс.
Ранее эксперты сообщали ТАСС, что криптовалюта может легко продолжить рост — вплоть до $300 тыс. в текущей фазе роста. При этом технические коррекции, которые при отсутствии серьезных негативных факторов будут выкуплены, не исключены. -0-