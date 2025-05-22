Война Трампа и Гарварда продолжается: известному университету запретили зачислять иностранных студентов

Руководитель Министерства внутренней безопасности США объявила об отзыве у Гарвардского университета разрешения на зачисление иностранных студентов. Все текущие учащиеся из-за рубежа должны будут сменить учебное заведение.
Ранее стало известно, что противостояние Гарварда и администрации президента США Дональда Трампа перешло в юридическую плоскость. Университет подал в суд на несколько федеральных агентств, обвинив их в использовании финансирования в качестве рычага давления.
В качестве ответа Министерство образования заморозило гранты для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн.